Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван размер компенсационной доплаты российским пенсионерам

Депутат Чаплин: январские доплаты пенсионерам составят 2,2% от их пенсии
close
Максим Блинов/РИА Новости

Январские доплаты российским пенсионерам составят 2,2% от их пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы из рядов «Единой России» Никита Чаплин в интервью РИА Новости.

«Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года», — рассказал депутат.

Отмечается, что для военных пенсионеров пенсии проиндексируют дополнительно. Чаплин отметил, что индексация пенсий превысила планируемые показатели в 7,3% из-за превышения инфляцией ожидаемого уровня.

«Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей», — подчеркнул он.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем допсредств на повышение пенсий составляет около 300 млрд рублей.

22 января президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия в России на 9,5% уже к февралю и дополнительно проиндексировать военные пенсии с учетом роста цен.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами