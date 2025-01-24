Назван размер компенсационной доплаты российским пенсионерам

Январские доплаты российским пенсионерам составят 2,2% от их пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы из рядов «Единой России» Никита Чаплин в интервью РИА Новости.

«Пенсионеры получат не только увеличенную на 9,5% пенсию, но и компенсационную доплату за январь в размере 2,2% от размера пенсии 2024 года», — рассказал депутат.

Отмечается, что для военных пенсионеров пенсии проиндексируют дополнительно. Чаплин отметил, что индексация пенсий превысила планируемые показатели в 7,3% из-за превышения инфляцией ожидаемого уровня.

«Я уже не раз говорил, что все выплаты будут корректироваться с учетом экономических реалий, чтобы поддержать людей», — подчеркнул он.

До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объем допсредств на повышение пенсий составляет около 300 млрд рублей.

22 января президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия в России на 9,5% уже к февралю и дополнительно проиндексировать военные пенсии с учетом роста цен.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексакции.