Россиян предупредили о росте цен на капремонт

Тарифы на капитальный ремонт жилья в многоквартирных домах увеличились с 1 января во многих регионах России. Об этом сообщила агентству »Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Собеседница агентства пояснила, что размеры этих тарифов устанавливают сами регионы, исходя из расчетов с учетом рекомендаций Минстроя.

По словам Мусиенко, цены определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества домов. В случае, если подобная информация отсутствует, то цена на капремонт высчитывается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.

«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — пояснила эксперт.

Среди прочего собеседница агентства напомнила, что в некоторых российских регионах действуют дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья, а также его технического оснащения и возраста.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что ГД в ходе пленарного заседания приняла закон, который предполагает увеличение с 50 до 60% уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для тех домов, которые выбрали способ сбора на специальном счете. Парламентарий отметил, что из-за недостаточных сборов возникает нехватка средств на проведение капитального ремонта.

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