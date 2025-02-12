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В российском городе на улице нашли гранату

В Большом Камне в сугробе нашли гранату
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dpsbkamen/ДПС 25/vk.com

В городе Большой Камень был найден подозрительный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По ее информации, находка была обнаружена на улице Карла Маркса. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Сейчас территория оцеплена.

В пабликах и местных СМИ сообщается, что речь идет о гранате, которая была найдена в сугробе.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату, здание оцепили из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Набережной. Предварительно, ремонтная бригада нашла на крыше здания гранату и патроны. На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Гражданских лиц увели, а само здание оцепили.

До этого стало известно, что в Улан-Удэ на крыше пятиэтажного дома проводившие капремонт кровли рабочие также нашли гранату. Всех жителей эвакуировали.

Ранее россиянин бросил гранату в машину ЧОП, но сжег автомобиль соседки.

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