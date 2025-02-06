В российских магазинах появится кофе из неожиданной страны

Посол в Москве: эфиопский кофе появится в российских магазинах в ближайшее время

Кофе производства Эфиопии появится на прилавках в российских магазинах в ближайшие месяцы, заявил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру в беседе с агентством ТАСС.

Он рассказал, что Аддис-Абеба уже начала контактировать с российскими компаниями, которым может быть интересна закупка кофе из Эфиопии. Представители некоторых российских компаний уже обсуждают с местными производителями детали соглашения по закупкам, отметил дипломат.

Как отметил Джирру, работа по продвижению эфиопского кофе на российском рынке проводится при участии эфиопского министерства торговли и российского министерства экономического развития.

В четверг посол Эфиопии в Москве сообщил, что предприниматели в Эфиопии планируют запустить производство электромобилей российской марки Lada. По словам дипломата, в настоящее время политика правительства Эфиопии направлена на использование электромобилей, особенно в классе легковых машин.

Ранее посольство России в Мексике выпустило важное предупреждение для россиян.