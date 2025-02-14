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Кофе может быть полезен для профилактики болезней сердца

Врач Шубитидзе: кофе способствует профилактике закупорки сосудов и аритмий

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Традиционно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуют употреблять кофе, так как кофеин вызывает повышение артериального давления и частоты пульса. Однако для профилактики кардиологических проблем кофе может быть вполне полезен, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, автор телеграм-канала «Популярная кардиология» Иосиф Шубитидзе.

«Кофе улучшает работу эндотелия (внутреннего слоя клеток артерий), тем самым способствуя профилактике атеросклероза и закупорки сосудов. Напиток повышает чувствительность клеток к инсулину и снижает риск развития диабета – серьезного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо кофеина, кофе содержит около 2000 веществ, в том числе, витамины группы В, калий, магний, которые очень полезны для поддержания нормального сердечного ритма. Кофеин препятствует разрастанию соединительной ткани, что также снижает риск аритмий», – объяснил врач.

По словам кардиолога, безвредным считается 300-500 мг кофеина в день и не более 200 мг за один раз. Содержание кофеина в кофе сильно варьируется, составляя от 50 до 400 мг на чашку. В среднем (240 мл) чашке кофе содержится около 100 мг кофеина, поэтому в день не стоит пить более 4 чашек.

Но если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, то стоит проконсультироваться с врачом, потому что в некоторых случаях кофе следует полностью исключить из рациона.

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