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Трамп осудил Евросоюз за недостаточную помощь Украине

Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа

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Mike Blake/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

Трамп назвал Украину «отчаянно нуждающейся страной» и заявил, что, «по общему мнению, выживание Украины должны быть гораздо важнее для Европы», чем для США.

Экс-президент США добавил, что Вашингтон дал Киеву на $100 млрд больше, чем Европа и задался вопросом, почему Евросоюз не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.

«Шевелись, Европа!» – написал Трамп.

Экс-президент заявил, что, если бы во главе Соединенных Штатов стоял он, а не Джо Байден, «эта война [на Украине] никогда бы не началась».

18 апреля палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мысль, что США могут опоздать с принятием пакета помощи для Украины.

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