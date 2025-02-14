Глава минфина США ответил на возможность введения новых санкций против РФ

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций.

По его словам, это будет зависеть от того, «с чем президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров по Украине».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость». При этом глава Пентагона Пит Хегсет ранее исключил отправку американских военных контингентов на территорию Украины.

Ранее Великобритания расширила санкции в отношении России.