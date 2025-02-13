«Сместится к 85 рублям»: аналитик предрек дальнейшее падение доллара

В ближайшее время тренд на укрепление рубля сохранится, нижняя граница доллара может сместиться к 85 рублям. Поддерживать российскую нацвалюту будут сразу несколько факторов, однако поскольку это вызвано политическими событиями, ситуация будет стремиться к стабилизации, рассказал RT руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Валютный рынок реагирует на политические события только в краткосрочной перспективе, отметил эксперт. При этом наблюдаемый сегодня значительный рост рубля, по его мнению, усложнит оценку пределов валютных колебаний.

После падения доллара ниже 90 рублей ситуация на финансовых рынках стабилизируется до конца этой недели, считает Шнейдерман. В этом месяце и до начала весны рубль будут поддерживать цены на нефть, налоговый период и снижение геоэкономической напряженности, считает он.

«При этом нижняя граница доллара может сместиться к 85 рублям», — заключил аналитик.

Напомним, рубль начал укрепляться на фоне прошедших накануне телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сегодня к обеду доллар стоил 90,70 рубля. Помимо переговоров Путина и Трампа факторами укрепления рубля эксперты назвали улучшение ситуации на валютном рынке и решение вопроса ликвидности юаней.

Ранее финансовый эксперт заявил, что к лету доллар снова пробьет отметку в 100 рублей.