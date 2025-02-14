Индексы Московской биржи снизились на решении ЦБ РФ сохранить уровень ключевой ставки

Индексы на рынке акций России снижаются после решения ЦБ о ключевой ставке

Основные индексы на рынке акций России снижаются на решении Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

До публикации решения регулятора индекс Московской биржи находился на уровне 3 278,1 (+2,22%), индекс РТС — на уровне 1 134,41 (+2,22%).

Однако затем индекс биржи замедлил рост и находился на отметке 3 253,98 пункта (+1,47%), индекс РТС составлял 1 126,07 пункта (+1,47%).

Центробанк 14 февраля второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что инфляция остается высокой, но кредитная активность замедлилась.

В 2024 году ЦБ повышал ключевую ставку трижды, но на последнем заседании 20 декабря оставил ключевую ставку на уровне 21%. В 2023 году регулятор увеличивал ключевую ставку пять раз.

Накануне Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке. Решение было принято после обнаружения проблем с трансляцией данных и консультаций с участниками рынка.

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