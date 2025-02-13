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Московская биржа приостановила торги

Московская биржа приостановила торги из-за проблем с трансляцией данных
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская биржа в 20:40 мск приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Там заявили, что соответствующее решение было принято после обнаружения проблем с трансляцией данных и консультаций с участниками рынка.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

6 февраля сообщалоcь, что январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Мосбирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные и региональные — 23,8 млрд рублей.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.

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