Московская биржа приостановила торги

Московская биржа в 20:40 мск приостановила торги на фондовом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Там заявили, что соответствующее решение было принято после обнаружения проблем с трансляцией данных и консультаций с участниками рынка.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

6 февраля сообщалоcь, что январь 2025 года ознаменовался рекордными инвестициями частных лиц в облигации на Мосбирже, достигнув отметки в 104 млрд рублей. Вложения в корпоративные облигации составили 80,2 млрд рублей, а в государственные и региональные — 23,8 млрд рублей.

В конце января управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявил, что биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.