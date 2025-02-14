Россия доставила в Дамаск наличные в сирийских фунтах

Россия доставила в аэропорт Дамаска неопределенное количество наличных денег в сирийских фунтах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство SANA.

«Мы подтверждаем, что наличные деньги в сирийских фунтах были доставлены из России в Сирию через международный аэропорт Дамаска. Однако циркулирующие данные о количестве этих денег совершенно неточны», — говорится в сообщении.

В агентстве попросили пользователей сети доверять только официальным источникам информации.

12 февраля президент России Владимир Путин и временный сирийский лидер Ахмед аш-Шараа провели телефонный разговор, который стал первым контактом РФ и Сирии на высшем уровне после смены власти в республике в конце прошлого года.

После этого в соцсетях появилась информация, согласно которой российская сторона пообещала доставить в Дамаск тонны сирийской валюты, якобы распечатанной на предприятии «Госзнака». Официальной информации, где именно были напечатаны сирийские фунты, на данный момент нет.

Ранее Путин призвал снять санкции с Сирии.