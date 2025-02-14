Один из ключевых партнеров России нарастит товарооборот с США

Товарооборот США и Индии должен вырасти вдвое к 2030 году, до $500 млрд, договорились на встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и индийский премьер Нарендра Моди, пишет агентство ТАСС.

Отмечается, что достичь такой цели стороны планируют с помощью наращивания торговли нефти и газом, инвестиций в энергетическую инфраструктуру, сотрудничества в области атомной энергетики, обороны и современных технологий.

В пятницу Трамп заявил, что он договорился с Моди вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну. Таких договоренностей президенты достигли в ходе переговоров. На совместной с Моди пресс-конференции Трамп заявил о планах по совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории, пролегающего через Израиль и Италию.

В первой половине января агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение неназванного высокопоставленного индийского чиновника написало, что Индия откажется от взаимодействия с нефтяными танкерами, на которые США распространили санкции из-за их причастности к перевозке грузов для России.

Ранее Индия нарастила закупки товаров у России.