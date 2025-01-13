Индия не станет разгружать попавшие под санкции США нефтяные танкеры

Индия откажется от взаимодействия с нефтяными танкерами, на которые США распространили санкции из-за их причастности к перевозке грузов для России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение неназванного высокопоставленного индийского чиновника.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Как уточнил источник агентства, попавшим под рестрикции судам будет запрещено разгружаться. Это не касается кораблей, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Также он отметил, что индийские банки теперь будут требовать сертификаты происхождения сырья, чтобы гарантировать, что сырая нефть не поступает от поставщиков, находящихся под санкциями.

В понедельник Bloomberg написал, что попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.

Ранее в Венгрии назвали последствия новых санкций США против России.