Индия нарастила закупки товаров у России

Индия по итогам первых шести месяцев (апрель — сентябрь) текущего 2024-2025 финансового года увеличила импорт российских товаров на 5,75% год к году, до $32,18 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства торговли и экономического развития Индии.

Для сравнения: за аналогичный период 2023-го поставки составили $30,43 млрд.

Товарооборот Индии и России по итогам прошлого финансового года взлетел в 1,8 раза. Объем торговли достиг рекордных $65,7 млрд. В результате РФ вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров южноазиатской республики, заняв четвертое место. В пятерку также входят США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

На днях стало известно, что поставки энергетического угля из России в Индию по итогам января — сентября рухнули на 26%, до 6,1 млн тонн.

Ранее российским угольщикам предрекли новые потери из-за падения цен в Азии.