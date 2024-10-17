Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия нарастила закупки товаров у России

Индия за полгода нарастила импорт российских товаров почти на 6%

close
Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Индия по итогам первых шести месяцев (апрель — сентябрь) текущего 2024-2025 финансового года увеличила импорт российских товаров на 5,75% год к году, до $32,18 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства торговли и экономического развития Индии.

Для сравнения: за аналогичный период 2023-го поставки составили $30,43 млрд.

Товарооборот Индии и России по итогам прошлого финансового года взлетел в 1,8 раза. Объем торговли достиг рекордных $65,7 млрд. В результате РФ вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров южноазиатской республики, заняв четвертое место. В пятерку также входят США, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия.

На днях стало известно, что поставки энергетического угля из России в Индию по итогам января — сентября рухнули на 26%, до 6,1 млн тонн.

Ранее российским угольщикам предрекли новые потери из-за падения цен в Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами