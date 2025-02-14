Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оценена способность США поддерживать пошлины

Ли Чжэ Мен: США не смогут удерживать пошлины долго из-за роста цен
close
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

США не смогут долго сохранять действие пошлин на импортные товары, пишет газета Washington Post со ссылкой на сообщение лидера южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мена.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп может ударить по Южной Корее тарифами, но не сможет вести торговую войну бесконечно.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Затем газета New York Post написала, что Канада и Мексика дают совместный отпор президенту США Трампу, который ввел пошлины на их товары. Эти страны решили ввести 25-процентные пошлины на товары США.

Китай тоже принял решение ввести ответные пошлины на уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельхозтехнику из США.

Ранее в Совфеде раскрыли, чем обернутся тарифные войны и угрозы санкциями от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами