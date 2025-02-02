В Совфеде раскрыли, чем обернутся тарифные войны и угрозы санкциями от Трампа

Президент США Дональд Трамп рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами введения санкций против других стран. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, действия Трампа увеличат цены на продукцию внутри самих США, а «экономический диктат» американского лидера вызовет отторжение к Вашингтону во всех странах, затронутых его политикой. Это обернется общим ухудшением положения страны в мире, считает Пушков.

Парламентарий отметил, что, начав «тарифные войны» с Канадой, Мексикой и Китаем Трамп «окончательно обесценил свои угрозы ввести пошлины на товары из стран БРИКС».

«Введение 100-процентных тарифов означало бы прекращение торговли со всеми этими странами [БРИКС и их партнеров] и их уход с американского рынка с переориентацией на других торговых партнеров. Это стало бы крупнейшей акцией экономической и политической самоизоляции за всю историю Америки. США со всей очевидностью не могут себе этого позволить», — написал Пушков.

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Зеленский призвал считать обход санкций против РФ «соучастием» в конфликте на Украине.