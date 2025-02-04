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Китай вводит ответные пошлины на тарифы США

КНР вводит пошлины на уголь, СПГ, нефть и сельхозтехнику из США
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Global Look Press

Китай принял решение ввести ответные пошлины на уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельхозтехнику из США. Об этом сообщил комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР, передает РИА Новости.

В его заявлении говорится, что дополнительные пошлины в 15% вводятся на американские уголь и СПГ, а на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы — в размере 10%.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

4 февраля новый 10%-ный тариф на весь китайский экспорт в США вступил в силу.

В Белом доме сообщали, что лидеры США и КНР в ближайшие двое суток проведут телефонный разговор.

Ранее в Совфеде раскрыли, чем обернутся тарифные войны и угрозы санкциями от Трампа.

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