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Путин поручил бороться с использованием чужих банковских карт

Путин поручил разработать способы пресечения использования чужих банковских карт
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать способы пресечения мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов. Как пишет агентство ТАСС, такое поручение числится в перечне, представленном по итогам декабрьской пресс-конференции главы государства.

Как отмечается, правительству необходимо подготовить соответствующие предложения при сотрудничестве с Центробанком, ФСБ, Генпрокуратурой, Росфинмониторингом, Следственным комитетом и МВД. Работа должна быть выполнена до 15 июля.

Во второй половине января член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что мошенники начали адаптировать инструменты для перехвата данных банковских карт пользователей. Они выдают их за приложения официальных государственных сервисов, причем в большей степени угрозе подвержены пользователи Android, объяснил он.

На прошлой неделе в Банке России рассказали, что мошенники стали использовать приложение, создающее виртуальный образ банковской карты жертвы.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме.

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