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Экономист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на март

Экономист Зельцер: в марте доллар будет стоить 100 рублей, евро — 104 рубля
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Depositphotos

В марте курс доллара составит 100 рублей, евро — 104 рубля, юаня — 13,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, рубль завершил январь на четырехмесячных максимумах, укрепившись с начала года к доллару, евро и юаню в среднем на 4%.

«В начале февраля наблюдается попытка отскока технически перепроданных инвалют. Доллар от минимума в 97,1 рубля по курсу ЦБ вернулся под 100 рублей, евро отпрыгнул к 102,5 рубля, а биржевой юань курсирует в районе 13,3 рубля. Тенденция уверенного ослабления рубля и восстановления упавших инвалют может продлиться до начала весны. Например, могут начать влиять январские санкции Байдена против нефтянки, и приток экспортной валюты из-за рубежа сократится. Ориентирами на конец зимы-начало весны могут быть доллар над 100 рублей, евро у 104 рублей, юань у 13,5 рубля», — отметил экономист.

Он не ожидает обширной девальвации рубля — жесткий цикл ЦБ и бюджетный механизм по-прежнему играют за относительную устойчивость нацвалюты.

Зельцер добавил, что к лету курс пары евро/доллар будет стремиться к паритету, то есть 1:1.

Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ на 7 февраля, составили 96,9 рубля и 100,7 рубля соответственно. Юань на бирже стоил более 13,1 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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