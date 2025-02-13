Стало известно, как изменились доходы РФ от продажи нефти в декабре относительно января

Россия в январе продавала нефти и нефтепродуктов в объеме 7,4 млн баррелей в сутки, что эквивалентно объемам продаж в декабре, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на содержание нового доклада Международного энергетического агентства.

При этом, сказано в документе, доходы России от продажи углеводородов в январе относительно декабря выросли на $900 млн, до $15,8 млрд. Это произошло за счет того, что более высокие цены на нефть компенсировали влияние низкого уровня экспорта.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на сообщение неназванных топ-менеджеров компаний-поставщиков углеводородов написало, что российские нефтяные компании, вероятно, начнут сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт.

Как писало агентство, в стране уже скопился избыток нефти, которую не получается продать за рубеж. И углеводороды продолжают скапливаться. Только в танкерах, которые превратили в плавучие хранилища, находится около 17 млн баррелей. В инвестбанке Goldman Sachs прогнозируют, что к лету объем достигнет 50 млн баррелей.

10 января США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее российские нефтяные компании пожаловались, что РЖД отказывается принимать их грузы.