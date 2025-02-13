Стала известна причина возможного сокращения добычи нефти в России

Российские нефтяные компании, вероятно, начнут сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение неназванных топ-менеджеров компаний-поставщиков углеводородов.

Как пишет агентство, в стране уже скопился избыток нефти, которую не получается продать за рубеж. И углеводороды продолжают скапливаться. Только в танкерах, которые превратили в плавучие хранилища, находится около 17 млн баррелей. В инвестбанке Goldman Sachs прогнозируют, что к лету объем достигнет 50 млн баррелей.

10 января США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что цена на российскую сырую экспортную нефть Urals снизилась из-за новых санкций США против России. Уточнялось, что стоимость этого российского сырья впервые с декабря опустилась ниже $60 за баррель. Кроме того, российские экспортеры вынуждены продавать нефть с дополнительными скидками до $16 за баррель. Для сравнения, весь 2023 год цена на Urals держалась на цене $80 за баррель.

Ранее были названы страны, выигравшие от санкций против российской нефти.