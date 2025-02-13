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Российские нефтяные компании пожаловались, что РЖД отказывается принимать их грузы

«Ъ»: нефтяники пригрозили срывом поставок из-за отказа РЖД брать цистерны с сырьем
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Илья Наймушин/РИА Новости

РЖД стали плохо принимать груженые цистерны с российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в последнее время, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения нескольких нефтяных компаний из России.

В компаниях отмечают, что иногда прием происходит с задержкой, в некоторых случаях отправителям вовсе отказывают в приеме груза без объяснения причины.

В частности, на сложности с отгрузкой углеводородов пожаловались Самарская группа НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания (АНХК). По состоянию на 28 января оформления ожидали 498 вагонов, а доля непринятых к перевозке достигла 47 и 41% соответственно.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на сообщение неназванных топ-менеджеров компаний-поставщиков углеводородов написало, что российские нефтяные компании, вероятно, начнут сокращать добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт.

10 января США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее были названы страны, выигравшие от санкций против российской нефти.

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