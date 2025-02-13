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Американцев предупредили об угрозе «сердечного приступа» в экономике

Инвестор Далио: если не сократить госдолг, экономику США ждет сердечный приступ
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Reuters

Экономике США грозит «сердечный приступ» на фоне рекордно высокого госдолга. Такое мнение легендарный американский инвестор Рэй Далио высказал в интервью с телеканалом CNBC.

Далио назвал ситуацию с государственным долгом очень серьезной политической проблемой. По мнению инвестора, американским властям следует взять на себя обязательство сократить дефицит бюджета США с 7,5 до 3% ВВП или уйти в отставку.

Во второй половине января в пресс-службе минфина США сообщили, что госдолг страны в середине января достиг отметки в $36,174 трлн. На этом фоне американские власти приняли решение вернуться к фиксированному уровню потолка госдолга спустя полтора года после его отмены.

Тогда же бюджетное управление Конгресса США выпустило доклад, в соответствии с которым дефицит федерального бюджета США составляет в 2025 финансовом году $1,9 трлн, к 2035 году он может повыситься до $2,7 трлн, то есть сумма государственного долга увеличится с $36 трлн до $52 трлн.

Ранее сообщалось, что госдолг США грозит стать крупной проблемой для мировой экономики.

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