Госдолг США вырос перед инаугурацией Трампа

Госдолг США в середине января достиг отметки в $36,174 триллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского минфина.

«За год американский госдолг увеличился на 7%, или $2,4 триллиона. Это в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг — 286,3 миллиарда», — говорится в публикации.

Как отмечает агентство, на этом фоне американские власти приняли решение вернуться к фиксированному уровню потолка госдолга спустя полтора года после его отмены.

РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов утверждает, что в США сомневаются в эффективности этих мер, поскольку страна накапливала долг много лет, и теперь помочь могут только сокращение военных расходов, а также уменьшение трат на госаппарат и повышение налогов для обеспеченных граждан.

В понедельник, 20 января, в официальный день инаугурации, Трамп примет участие в богослужении, чаепитии в Белом доме и затем избранные президент и вице-президент будут приведены к присяге, после чего пройдет официальное прощание с их предшественниками. Вечером Трамп откроет парад со смотром войск.

Также сообщалось, что тысячи американских граждан были застигнуты врасплох решением избранного президента США Дональда Трампа перенести место своей инаугурации из-за погодных условий.

Ранее в центре Вашингтона собрались тысячи противников Трампа.