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Криптовалюта Трампа резко повысилась в цене

Криптовалюта Трампа подорожала за день почти на 12%
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Alex Brandon/AP

OFFICIAL TRUMP — криптовалюта, которую президент США Дональд Трамп представил накануне своей инаугурации в январе — резко повысилась в цене, свидетельствуют данные площадки investing.com.

К 11:30 мск стоимость мемкоина росла на 11,83%, до $17,07. Такую динамику связывают с новостями о длительном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина, который стороны сочли продуктивным.

В четверг японская газета Nikkei написала, что президент Трамп отчетливо продемонстрировал курс Соединенных Штатов на урегулирование ситуации на Украине в беседе с Путиным.

19 января, накануне инаугурации Трампа, издание Axios писало, что неожиданный запуск криптовалюты OFFICIAL TRUMP, приуроченный к «Криптовалютному балу», проведенному избранным президентом Трампом для представителей криптоиндустрии в Вашингтоне, вызвал сенсацию.

Уточнялось, что за ночь стоимость монеты, позиционируемой как «единственный официальный мемкоин Трампа», выросла более чем на 600%, достигнув цены около $32. Рыночная капитализация $TRUMP оценивается более чем в $32 млрд.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин покупает мемкоины.

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