Каждый пятый россиянин покупает мемкоины

Большинство опрошенных россиян — 79% — не покупают мемкоины (криптовалюты, созданные без фундаментальной ценности, часто ради шутки или для выражения поддержки определенной личности или явления. — «Газета.Ru»). 21% вкладываются в мемкоины, причем 15% делают это ради хайпа. Таковы данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть в распоряжении редакции).

Только 4% респондентов покупают мемкоины, чтобы получить быструю прибыль. Еще 2% опрошенных вкладываются в подобные токены, чтобы поддержать создателей проектов.

71% опрошенных назвали главным критерием для покупки мемкоинов потенциал роста. 23% указали на культурный или сатирический аспект монет, а 6% выделили активность сообщества и наличие фан-базы.

Мнения относительно использования мемкоинов в качестве инструмента привлечения внимания к новым проектам разделились следующим образом: 25% считают это эффективным маркетинговым ходом, 47% расценивают как временное явление, связанное с хайпом и виральностью в соцсетях. Еще 23% рассматривают подобные кампании как очередной способ привлечения новых участников на инвестиционный рынок, а 5% респондентов отметили, что мемкоины вовсе негативно влияют на репутацию крипторынка.

«Мемкоины занимают значительную долю капитализации криптовалютного рынка, активно влияя на его динамику. Их рост обусловлен массовым интересом, поддерживаемым социальными сетями, что способствует привлечению новых инвесторов: мемкоины часто становятся «точкой входа» для новичков, расширяя аудиторию крипторынка. Однако резкие скачки цен и волатильность криптовалюты создают риски для стабильности рынка. Их популярность приводит к перераспределению капитала из более стабильных активов и увеличивает нагрузку на блокчейны, повышая комиссии», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

За два дня до своей инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп запустил криптовалюту — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная превысила $75. 19 января первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, и его цена за 24 часа взлетела на 21000%, до $6 за монету.

Ранее мемкоины Трампов назвали финансовой пирамидой.