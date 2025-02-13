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Индекс Мосбиржи обновил максимум с 2024 года

Индекс Мосбиржи взлетел на 7,28% на старте основных торгов
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Индекс Московской биржи (IMOEX) открыл главную сессию 13 февраля ростом на 7,28% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 3246,02 пункта. Об этом сообщает РБК.

Индекс РТС на старте торгов увеличился на 7,28%, до 1087,28 пункта.

По состоянию на 10 утра рост на рынке акций слегка замедлился — индекс Мосбиржи прибавлял 5,2%, до 3182,33 пункта. Индекс РТС показал рост на 5,2%, до 1065,9 пункта.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова считает, что к позитивным показателям привел оптимизм в геополитике, а именно — вчерашний телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

В лидерах оказались НОВАТЭК и «Газпром». Ддиректор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков отметил, что обсуждение лидеров США и России разрешения украинского конфликта и слова Трампа о мирном решении укрепили надежды инвесторов на деэскалацию.

Ранее сообщалось, что рубль укрепился на фоне разговора Трампа и Путина.

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