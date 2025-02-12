Рубль укрепился на фоне разговора Трампа и Путина

Российский рынок акций усилил рост на фоне разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Также укрепилась российская валюта, один доллар начал стоить 93 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи после сообщений о переговорах Трампа и Путина вырос на 2,38% до 3089,95 пункта, достигая на пике 3097,14 пункта.

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта, кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее стало известно, кто возглавит переговоры РФ и США с американской стороны.