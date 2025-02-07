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Названа причина падения стоимости российской нефти

Bloomberg: падение цен на нефть Urals произошло из-за санкций против России
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Shutterstock

Цена на российскую сырую экспортную нефть Urals снизилась из-за новых санкций США против России, написало агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, стоимость этого российского сырья впервые с декабря опустилась ниже $60 за баррель. Кроме того, российские экспортеры вынуждены продавать нефть с дополнительными скидками до $16 за баррель. Для сравнения, весь 2023 год цена на Urals держалась на цене $80 за баррель.

Помимо всего прочего, российским поставщикам требуется решать вопросы рентабельности доставки товара в страны Азии. Санкции против российской нефти, наложенные бывшим президентом США Джо Байденом, особенно затруднили транспортировку в порты Индии и Китая.

10 января США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

В конце января газета «Ведомости» со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщила, что ставки фрахта танкеров, перевозящих нефть, в российских портах в январе 2025 года выросли до 239% в зависимости от порта и направления поставок.

Ранее были названы страны, выигравшие от санкций против российской нефти.

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