Названы страны, выигравшие от санкций против российской нефти

Цены на нефть с Ближнего Востока установили рекорд на фоне санкций против России

Спрос на нефть стран Ближнего Востока взлетел из-за санкций США против России, введенных 10 января, пишет агентство Bloomberg.

Сырье ближневосточных экспортеров стало торговаться с рекордной премией по отношению к эталонному североморскому сорту Brent, что позволяет назвать их главными победителями из-за новых ограничений, подчеркнули в агентстве.

В частности, нефть с поставками из ОАЭ, как правило, торгуется со скидкой к Brent, поскольку ее сложнее перерабатывать. Еще три месяца назад фьючерс на разницу между ними составлял -$1,43 за баррель, однако в настоящее время он вырос до $2. За 10 лет присутствия инструмента на рынке такой значимой разницы не отмечали.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ) написала, что ставки фрахта танкеров, перевозящих нефть, в российских портах в январе 2025 года выросли до 239% в зависимости от порта и направления поставок.

Ранее посол Индии рассказал, как санкции против теневого флота РФ скажутся на закупках нефти.