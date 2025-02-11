Экономист исключил доллар сильно дешевле 95 рублей весной

Доллар с большой долей вероятности вряд ли опустится ниже 95,5 рубля весной, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя доллар ниже 95 рублей на рынке Forex.

«Динамика рынка Forex не показательна. На межбанковском рынке доллар опускался до 95,5 рубля. Ориентироваться стоит на «вечный» фьючерс USDRUB на Мосбирже, а он сейчас около 97. По технике, сильно ниже текущих уровней может уже и не быть — заметна перепроданность контрактов. А фундаментально курс рубля соответствует балансу спроса и предложения. По волатильности (а на валюте она всегда повышенная) весной, конечно, еще возможно обновление низов, но скоротечное», — отметил экономист.

10 февраля Зельцер заявил, что в марте официальный курс доллара составит 100 рублей, евро — 104 рубля, а биржевой курс юаня — 13,5 рубля. Экономист уточнил, что рубль завершил январь на четырехмесячных максимумах, укрепившись с начала года к доллару, евро и юаню в среднем на 4%. Эксперт добавил, что ориентирами на конец зимы-начало весны могут быть доллар над 100 рублей, евро — у 104 рублей, юань — у 13,5 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.