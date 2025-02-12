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Курс доллара к рублю резко упал

Курс доллара на рынке Форекс снизился до 94 рублей
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс американского доллара обрушился на международном рынке Форекс, свидетельствуют данные на площадке investing.com.

На открытии торгов в среду американская валюта опустилась ниже отметки в 94 рубля. Это произошло впервые с начала октября 2024 года. На момент публикации материала американская валюта снижалась на 2,83%, до 93,77 рубля.

Аналогично растет национальная российская валюта к евро — рубль достиг 97,3 рубля за €1, укрепившись на 2,67%.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя доллар ниже 95 рублей на рынке Forex, сообщил, что доллар с большой долей вероятности вряд ли опустится ниже 95,5 рубля весной.

Как считает эксперт, в марте курс доллара составит 100 рублей, евро — 104 рубля, юаня — 13,5 рубля. По его словам, рубль завершил январь на четырехмесячных максимумах, укрепившись с начала года к доллару, евро и юаню в среднем на 4%. Он не ожидает обширной девальвации рубля — жесткий цикл ЦБ и бюджетный механизм по-прежнему играют за относительную устойчивость нацвалюты.

Ранее экономист назвал предел падения доллара.

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