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В Москве вырастут штрафы за сосульки на крышах

РБК: в Москве вырастут штрафы для юрлиц за неубранный снег и сосульки на крышах
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Shutterstock

Штрафы для юридических лиц за неубранный снег и сосульки на крышах нежилых зданий в Москве сделают в 4 раза больше, чем сейчас, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение столичное мэрии.

В настоящее время штраф за такие правонарушения варьируется от 50 до 200 тысяч рублей, но с 14 февраля наказание повысят до диапазона с 200 до 500 тысяч рублей. Также увеличат муниципальные тарифы на очистку кровель от снега и наледи.

Нововведение внедрили по инициативе Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Отмечается, что поводом для роста штрафов стало игнорирование управляющих компаний необходимости уборки снега с крыш. В 2024 году число связанных с этим нарушений увеличилось на 341%.

В первой половине декабря жительница Новосибирска пожаловалась на гигантскую сосульку, которая наросла на доме №23 по улице Титова, в котором она проживает. Фото ледяной глыбы женщина разместила в паблике «Типичное Болотное» во «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что в Барнауле жильцы одного из многоквартирных домов на улице Юрина вынуждены каждый день подвергать себя опасности из-за свисающих с крыш глыб льда.

Ранее стало известно, что расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет.

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