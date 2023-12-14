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Жители сибирского города в ужасе от гигантской сосульки с четырехэтажный дом

Жительница Болотного сообщила об опасной сосульке с четырехэтажный дом

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Яна Кондратьева/Типичное Болотное/VK

Жительница Новосибирска пожаловалась на гигантскую сосульку, которая наросла на доме №23 по улице Титова, в котором она проживает. Фото ледяной глыбы женщина разместила в паблике «Типичное Болотное» во «ВКонтакте».

«Каким образом будет убираться данная конструкция? Здесь проезжая часть, здесь также ходят детки на школьный автобус. Вы просто представьте хоть на минуточку, если хоть малейший кусочек при потеплении отпадет с этой глыбы, что будет?» — обратилась сибирячка к администрации города.

По словам женщины, сосулька возникла после того, как коммунальщики спускали в батареях воздух, чтобы пенсионеры не мерзли в угловых квартирах дома, и после этого не закрыли до конца кран: вода текла сутки и на доме образовалась гигантская наледь.

Как сообщает издание Ngs.ru, в ЖКХ пообещали ликвидировать наледь в ближайшее время.

Ранее в Петербурге 72-летняя замдиректора получила два перелома, пытаясь сбить сосульки со школьной крыши.

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