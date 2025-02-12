В российском регионе жалуются на дождь в квартирах и свисающие с козырьков ледяные глыбы

В Барнауле пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с крыш ледяные глыбы

В Барнауле жильцы одного из многоквартирных домов на улице Юрина вынуждены каждый день подвергать себя опасности из-за свисающих с крыш глыб льда, пишет Telegram-канал «Черное и Белое Барнаул».

Кроме того, пишет канал, в квартирах жильцов не прекращается капель из-за протечек. Третий этаж здания полностью затоплен — вода капает прямо с потолка. Помимо всего прочего, дворы домов завалены снегом — чтобы пройти к дому, пенсионерам и инвалидам приходится пробираться через сугробы.

В управляющей компании бездействуют и оправдываются тем, что денег на устранение протечек в доме нет. При этом сами жильцы уверены, что заливы можно остановить, просто почистив крышу. Проверить ее состояние собственники квартир не могут — доступ туда закрыт коммунальщиками.

На прошлой неделе в воронежском отделении движения «Народный фронт» сообщили, что жилой многоквартирный дом в Воронежской области стал тонуть в ожидании капремонта, который откладывали последние 16 лет.

Ранее стало известно, что расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет.