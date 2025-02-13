Эксперт назвала способ сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ

Счета за коммуналку могут стать гораздо меньше, если внимательно следить за состоянием сантехники и снизить энергопотребление, пишет интернет-издание «Лента.ру». со ссылкой на сообщение эксперта в сфере недвижимости, гендиректора УК «ТЕРРА» Юлии Федоровой.

Как отметила Федорова, стоит на регулярной основе проверять сантехнику на предмет протечек. Она назвала «подтекающий кран или бачок унитаза» пожирателями нескольких тысяч рублей.

По ее словам, если не установлены приборы учета (счетчики) на коммунальные услуги, то тогда придется платить по нормативам с повышающим коэффициентом, что значительно увеличит расходы. Значительно снизить энергопотребление, подчеркнула эксперт, помогут светодиодные лампы, стоит заменить на них все лампы накаливания, что поможет сохранить за год до 5 тысяч рублей.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что платежи россиян за отопление действительно вырастут из-за изменения порядка оплаты с 1 марта 2025 года.

Ранее экономист оценил долги россиян за коммуналку.