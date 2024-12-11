Экономист оценил долги россиян за коммуналку

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги не превысят 825 млрд рублей по итогам 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В последнее время задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг постепенно снижается. Думаю, что по итогам 2024 года она будет меньше 825 млрд рублей. Недавно были озвучены данные о том, что только 3% неплатежей связаны со сложной жизненной ситуацией, а все остальные платежи исключительно лежат в русле низкой платежной дисциплины. Эти данные, конечно, подталкивают к тому, чтобы поставщики услуг ответственнее подходили к работе с задолженностью, используя все предусмотренные законодательством инструменты, в том числе и взыскание в судебном порядке», — отметил экономист.

Балынин предложил поставщикам услуг установить для россиян скидку в 1% от суммы оказанных услуг, если платеж будет произведен до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Если гражданин на протяжении всего календарного года осуществлял платежи до 10 числа месяца, следующего за отчетным, Балынин считает нужным возвращать дополнительно 5% от уплаченной за год суммы. Экономист также призвал запустить в СМИ социальную рекламу о важности своевременной оплаты ЖКУ и провести специальный урок в школе (например, в рамках цикла «Разговоры о важном»). Кроме того, он посоветовал россиянам сразу оплачивать счета от поставщиков коммунальных услуг с получаемой зарплаты или держать средства для оплаты ЖКУ на накопительном счете.

По состоянию на октябрь 2024 года, общая задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги составляет около 833 млрд рублей. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что за последние два года этот показатель снизился, а собираемость платежей в среднем по стране достигла 101%, в некоторых регионах доходя до 110%. Однако задолженность за капитальный ремонт многоквартирных домов продолжает расти. По итогам третьего квартала 2024 года она увеличилась на 9,7%, до почти 84,89 млрд рублей. Кроме того, по данным на 1 октября 2024 года, задолженность населения за электроэнергию возросла до 344,9 млрд рублей, что на 7% больше по сравнению с началом года.

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