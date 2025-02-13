Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, когда Вашингтон и Киев начали переговоры о добыче металлов

NYT: США еще в 2023 году начали переговоры с Украиной о добыче металлов
close
Shannon Stapleton/Reuters

Американская энергетическая компания TechMet и лица, приближенные к американскому правительству, еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что Киев начал кампанию по продвижению экономических сделок с руководством в Вашингтоне после того, как американские инвесторы с политическими связями начали проявлять интерес к добыче ископаемых в республике.

К концу 2024 года состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также поездки в Соединенные Штаты украинских чиновников, которые продвигали сделки по эксплуатации месторождений лития и титана.

Накануне Зеленский заявил в интервью газете The Guardian, что был готов сдавать США данные по полезным ископаемым в своей стране в обмен на помощь еще в сентябре 2024 года.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Ранее в Раде призвали провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами