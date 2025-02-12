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ЦБ добился решения о банкротстве российского банка

Арбитражный суд Москвы признал «Гарант-Инвест» банкротом
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Depositphotos

Арбитражный суд города Москвы признал кредитную организацию «Гарант-Инвест» банкротом по обращению Банка России с иском к компании, сообщили в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), которое назначили конкурсным управляющим этой разорившейся компании.

Банк России сообщил во второй половине декабря, что отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». Сообщалось, что кредитную структуру лишили лицензии после проведения внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.

Вскоре в АСВ сообщили, что вкладчики банка начнут получать выплаты не позднее 9 января 2025 года. Как уточняли в организации, агентство начнет осуществлять выплаты в электронном формате посредством своего сайта или портала «Госуслуги».

Как сообщили теперь в АСВ, клиенты, которые еще не предъявили свои требования по возврату денег в период действия временной администрации в банке, могут оформить их на сайте агентства либо направить документы через «Почту России».

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.

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