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Стало известно, когда вкладчикам банка «Гарант-Инвест» вернут их деньги

АСВ сообщило, когда начнутся выплаты вкладчикам «Гарант-Инвеста»
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Global Look Press

Вкладчики банка «Гарант-инвест», у которого отозвали лицензию, начнут получать выплаты от «Агентства по страхованию вкладов» не позднее 9 января 2025 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как уточнили в АСВ, агентство начнет осуществлять выплаты в электронном формате посредством своего сайта или портала «Госуслуги».

26 декабря стало известно, что Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест».

Лицензию отозвали после проведения на этой неделе внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.

По величине активов кредитная организация занимала 168-е место в банковской системе Российской Федерации.

В середине ноября Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ. По данным пресс-службы регулятора, решение было связано с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял меры и санкции в отношении банка, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.

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