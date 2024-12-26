ЦБ отозвал лицензию у «Гарант-Инвеста» из-за крупной недостачи

Банк России отозвал право на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест», сообщили в пресс-службе регулятора.

Лицензию отозвали после проведения на этой неделе внеплановой инспекционной ревизии в банке. По ее итогам выявлено, что в хранилищах ценностей кредитной организации недостает крупной суммы наличных денег.

По величине активов кредитная организация занимала 168 место в банковской системе Российской Федерации.

В «Агентстве по страхованию вкладов» сообщили, что вкладчики этого банка начнут получать выплаты денег, которые находились на их счетах в этой кредитной структуре, не позднее 9 января следующего года.

В середине ноября Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ. По данным пресс-службы регулятора, решение было связано с тем, что финансовая организация нарушала федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В течение года регулятор неоднократно применял меры и санкции в отношении банка, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денег вкладчиков.

В ЦБ тогда заверили, что банк БКФ является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернут клиентам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Ранее стало известно, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.