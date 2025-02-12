Эксперт объяснил, чем рассрочка на покупку жилья выгоднее ипотеки

Центробанк сообщил о растущем интересе россиян к рассрочке при покупке жилья – эта схема начинает заменять классическую ипотеку. Среди главных преимуществ рассрочки – ее гибкость и вариативность в платежах, однако основным инструментом на российском рынке недвижимости она не станет, рассказал риелтор Константин Барсуков Общественной Службе Новостей.

Серьезную конкуренцию ипотеке рассрочка не составит до введения длинных сроков погашения. Сейчас она выдается лишь на короткое время и гасится большими платежами, в отличие от ипотеки, которую выплачивают длительное время небольшими суммами. Если в этот механизм вмешалось бы государство и законодательно отрегулировало систему рассрочек, то это отразилось бы на всем рынке жилья, так как сегодня застройщики отказываются предоставлять этот инструмент надолго из-за высоких рисков.

«Процесс взыскания квартиры, если человек перестал платить, идёт через суд. Если правительство в итоге облегчило бы этот процесс, то взыскания проходили бы намного быстрее. И застройщики в этой ситуации стали бы более благосклонно смотреть на ситуацию, когда срок рассрочки был бы большим», — объяснил специалист.

В этом случае рассрочка действительно могла бы стать популярнее ипотеки. Особенно с учетом того, что уже сегодня она обладает большой гибкостью и вариативностью. Так, например, речь не идет о ежемесячных платежах и фиксированной сумме, из-за чего человек может немного заплатить сегодня, а завтра – внести крупную сумму. В этом случае рассрочка действительно могла бы заменить ипотеку. Но пока это лишь механизм, который помогает застройщикам, ищущим в сложный период любые способы реализации построенного жилья.

«Ипотека дорогая, и люди не готовы ее брать. А через рассрочку пытаются обойти вот эти высокие ключевые ставки», – заключил Барсуков.

Напомним, среди россиян тренд на рассрочку от застройщиков выходит на первое место – в 2025 году доля таких программ составила 64%, а рыночной ипотеки – 3%. По мнению специалистов, этот тренд останется преобладающим на рынке в течение всего года.

Россиян ранее предупредили об опасности покупки квартиры в рассрочку.