Застройщики назвали инструмент, заменивший россиянам ипотеку

Среди желающих купить жилье россиян набирает популярность тренд на рассрочку от застройщиков – в 2025 году доля таких программ составила 64%, а рыночной ипотеки – 3%, заявила застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН.

В январе объем ипотечных кредитов снизился по сравнению с прошлым годом на 71% по количеству сделок и на 68% по итоговой сумме. По словам Юсуповой, такой серьезный показатель строительные компании просто не могут игнорировать, поэтому соответственно меняется вся структура спроса и предложения по объектам на рынке жилья.

«Доля стандартной рыночной ипотеки под 30% годовых составила всего 3%. Еще 8% — это приобретение квартир за наличку, и 64% — это программы рассрочки, которые мы предлагаем нашим покупателям», — пояснила представитель девелоперской компании.

Такой тренд, по ее мнению, останется преобладающим на рынке в течение всего года. Отличается положение дел только на Дальнем Востоке, где основная популярность остается за «дальневосточной ипотекой» под 2% — в доле всех продаж там на нее приходится не менее 60%.

Напомним, по данным исследования аналитиков платформы TYMY число заявок россиян на ипотеку для покупки новостроек в январе 2025 года рухнуло на 55% к декабрю 2024-го. На вторичном рынке снижение составило 26%.

Ранее был назван срок, на который в среднем россияне берут ипотеку.