Россиян предупредили об опасности покупки квартиры в рассрочку

Желающим приобрести квартиру в рассрочку россиянам нужно учитывать высокие риски подобных сделок. Застройщики при такой схеме ничего не теряют, а вот покупатель рискует не получить желаемый объект, предупредила в беседе с НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Когда клиент оплачивает 30% от стоимости квартиры, то он обеспечивает застройщику гарантии, что к концу строительства найдет оставшуюся сумму. Если этого не произойдет, то он может спокойно продать квартиру «под ключ» вдвое дороже, отметила специалист. Она согласилась, что и клиентам такая схема все же выгодна, так как они могут просто внести 30% от стоимости объекта и подождать. В том числе они понимают, что такие высокие ставки, как сегодня, не сохранятся надолго, поэтому в будущем, возможно, они смогут взять ипотеку и вернуть долг.

«Единственные, кому это все не нравится, — это банки. Потому что они здесь не получают от дольщиков никаких денег, — добавила Радченко. — Да еще и не выдают им кредиты под безумные проценты пока идет строительство, а проектное финансирование застройщику обеспечивать должны. Банки лишаются сверхдоходов».

Однако неуверенным в стабильном и растущем доходе россиянам лучше не ввязываться в рассрочку, так как в этом случае они не могут быть уверены, что в будущем смогут взять кредит, подчеркнула Радченко. Есть и другие риски – в частности, важно контролировать, как оформляются средства, поступают они на эскроу-счет или на счет застройщика. В первом случае банк обязан будет вернуть клиенту до 10 млн рублей в случае дефолта строительной компании, а во втором дольщик попадет в очередь.

В любом случае рассрочка остается хорошим инструментом по поддержанию строительной сферы, но необходимо решить вопрос с ограничением спекуляции, заключила эксперт.

Напомним, среди россиян тренд на рассрочку от застройщиков выходит на первое место – в 2025 году доля таких программ составила 64%, а рыночной ипотеки – 3%. По мнению специалистов, этот тренд останется преобладающим на рынке в течение всего года.

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