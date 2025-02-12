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В России вырос в цене набор к свиданию

Чек Индекс: джентльменский набор подорожал в России на 10%
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Depositphotos

Минимальная цена «джентльменского набора» повысилась на 10% в феврале, до 4 тысяч 471 рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков компании «Чек индекс».

В такой набор входят букет цветов, два билета в кино и коробка конфет. Как выяснили аналитики, медианная цена букета цветов увеличилась на 8% — до 2954 рублей, билета в кино — на 11%, до 448 рублей, коробки конфет — на 11%, до 621 рубля.

Во второй половине января кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что шоколад из какао-бобов в российских магазинах подорожает на 15-25% в 2025 году.

По его словам, важно, чтобы контроль за качеством шоколада проходил постоянно в течение 2025 года. Экономист не исключил также шринкфляцию на шоколад. По его словам, продавцы в целях частичного увеличения цены на плитку могут перейти к сокращению упаковок на 5-10 грамм.

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