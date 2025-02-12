Россиянам рассказали о самых неудачных подарках ко Дню влюбленных

Креативные и шутливые подарки не стоит дарить на День влюбленных, потому что они могут обидеть человека. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, желающим пойти на этот шаг важно быть уверенными, что партнер не оценит это и не обидится. Эксперт отметила, что подарок лучше подготовить с учетом пожеланий и увлечений второй половины.

«Также можно сходить на какой-то художественный мастер-класс и, например, нарисовать портреты друг друга. Приятным подарком будет парная фотосессия: если отношения серьезные, фото положат основу для семейного альбома. Еще один вариант — настольная игра для двоих с разной степенью фривольности», — продолжила Свежакова.

Девушкам она советует дарить ювелирные украшения, мужчинам — чековую книжку желаний для своего избранника. В ней, например, могут быть романтический ужин, неожиданный подарок-сюрприз и так далее, уточнила она.

Опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что мужчин, планирующих дарить цветы своим женщинам на День святого Валентина, становится меньше. Праздновать день святого Валентина собирается только каждый восьмой россиянин (13%).

Ранее россиянам рассказали, как 14 февраля стал Днем всех влюбленных.