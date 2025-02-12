Россиянам назвали самые эффективные способы накопить на старость

Открытие долгосрочного депозитного счета в молодом возрасте поможет сформировать финансовую подушку для жизни на пенсии. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Во-первых, в РФ более 20 лет действует система страхования вкладов. Во-вторых, при их открытии можно дополнительно обезопасить себя и обратить внимание на кредитный рейтинг банка (способность своевременно и в полном объеме исполнять финансовые обязательства. — Прим. ред.)», — отметил эксперт.

По его словам, каждый месяц можно откладывать около 3-5% от дохода. Он уточнил, что депозиты крайне ликвидны, поэтому деньги со счета можно снять в случае необходимости. Помимо этого, для накоплений можно рассмотреть негосударственные пенсионные фонды. Однако забрать с них деньги до пенсии не получится, подчеркнул Бархота.

Еще один способ накопить на старость — вкладываться в вечные ценности, например, в драгоценные металлы и недвижимость, заключил специалист.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам, которые хотят накопить себе на старость, нужно работать только официально. При неофициальном трудоустройстве работодатель не перечисляет страховые взносы — соответственно, не формируются пенсионные права (пенсионные баллы), пояснил он.

Ранее стало известно, как и на какие цели россияне копят деньги.