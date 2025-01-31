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Стало известно, как и на какие цели россияне копят деньги

«Известия»: 19% россиян накопили 1 млн рублей, откладывая часть доходов
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Depositphotos

Большинство россиян регулярно откладывают деньги – об этом сообщили 70% участников соответствующего опроса. Многие из них (36%) стараются не тратить до 10% ежемесячного дохода, благодаря чему накопили уже от 100 до 300 тысяч рублей, передает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования СберНПФ и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Более 10% откладывают 64% респондентов, но при такой модели накопления важно не ухудшать качество жизни, отметила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

«Если все свободные деньги уходят в копилку, а человек ограничивает себя во всем, отношения с финансами могут стать дополнительным источником стресса», — предупредила она, добавив, что это впоследствии грозит потерей контроля и импульсивными тратами.

Каждый пятый опрошенный признался, что накопил до 100 тысяч рублей, треть респондентов – до 300 тысяч рублей. Более 300 тысяч рублей сумели отложить 41% респондентов, причем 19% из них накопили 1 млн рублей.

Вообще не начали копить 30% опрошенных – они признались, что им сложно контролировать расходы или нет для этого достаточных знаний.

Что касается целей, на которые россияне копят деньги, то чаще всего это ремонт жилья, покупка автомобиля, путешествия, образование для детей или просто желание создать для себя финансовую подушку.

До этого исследователи выяснили, что больше всего удается накопить сборщикам заказов, работникам торгового зала, разнорабочим, репетиторам или операторам колл-центра. Причем у представителей разных поколений есть и другие приоритетные цели: например, россияне старше 40 копят на ремонт или автомобиль, миллениалы – на здоровье, а зумеры на технику или путешествия.

Ранее сообщалось, что большинство студентов, занятых в доставке, откладывают деньги.

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