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США согласны рассмотреть вопрос об отмене пошлин на австралийские алюминий и сталь

Альбанезе: Трамп рассмотрит вопрос об отмене пошлин на металлы для Австралии
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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Вашингтон согласился рассмотреть вопрос об исключении Австралии из списка государств, в отношении которых действуют американские ввозные пошлины на алюминий и сталь. Об этом, ссылаясь на заявление австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе, сообщает ТАСС.

По словам главы правительства, в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом он представил аргументы в пользу исключения Австралии из санкционного списка, и Трамп согласился рассмотреть этот вопрос в интересах обеих стран.

Альбанезе отметил, что обсудил с президентом США вопрос добычи основных полезных ископаемых в Австралии. Он подчеркнул важную роль своей страны в поставке минералов, стали и алюминия в Соединенные Штаты.

11 февраля сообщалось, что Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия.

10 февраля в Еврокомиссии назвали незаконным возможный ввод пошлин со стороны США.

Ранее Макрон призвал Трампа не вредить вводом пошлин экономике Европейского союза.

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