Россиянам рассказали, как получить пенсию выше средней

Экономист Балынин: для пенсии выше средней нужно от 35 лет страхового стажа

Чтобы получить пенсию выше средней, нужно накопить минимум 35 лет страхового стажа, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«При 35 годах страхового стажа — при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тыс. рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», — отметил Балынин.

Средняя пенсия россиян в январе с учетом индексации в 7,3% достигла 24 тыс. рублей. До 25 февраля выплаты повысят еще на 9,52% (и будет доплата за январь). Соответственно, средняя пенсия увеличится примерно до 25 тыс. рублей. По прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2025 году средняя зарплата россиян составит 99,9 тыс. рублей. В то же время темпы прироста зарплат в 2025 году будут ниже, чем в 2024-м — 2-4% против 8%, сказали аналитики газете «Ведомости».

По данным Росстата, в 2024 году средняя начисленная зарплата россиянок достигла 61,1 тыс. рублей, россиян — 87,7 тыс. рублей.

По данным hh.ru, к началу февраля 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 73,4 тыс. рублей (+21% за год).

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